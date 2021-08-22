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22 Ağu 2021 10:28

"ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı" iddiası

"ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı" iddiası

ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.

Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: T24

News Code 1896625
https://tr.mehrnews.com/news/1896625/

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