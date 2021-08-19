Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Aşura günü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

Seyyid Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada, "Siyonist Rejimle yüzleşmek önceliklerimizin başında geliyor." dedi.

Nasrullah, "Batı Şeria, Gazze, Kudüs ve diğer Filistin bölgelerinde bir kez daha Filistin halkının yanında olmak istiyoruz. Filistin halkının dereden denize kadar topraklarını geri alma hakkının yanında olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Siyonist işgalciler Filistin topraklarını terkedecek

Seyyid Hasan Nasrullah, “Bir gün Siyonist işgalciler Filistin topraklarını terkedecek. Çünkü bu tüm işgalci ve saldırganların sonudur. Biz Kudüs’ü ve kutsal yerlere karşı tehditler karşısında bölgesel bir deklemin oluşmasından yanayız” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah ayrıca Filistin'deki kutsallıkları desteklemeye hazır olduğunu açıklayan Iraklı direniş gruplarına teşekkür etti.

Irak'ın ABD birliklerini sınır dışı etme kararı büyük bir başarı

Nasrullah sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD'nin Afganistan'daki yenilgisinden sonra gözler ABD'nin Irak ve Suriye'yi işgaline çevrildi. Irak'ın ABD birliklerini sınır dışı etme kararı büyük bir başarıdır.”

Nasrullah, terör örgütü IŞİD karşısında Hşadi Şabi’yi Irak’ın gerçek ‘garantörü’ olarak nitelendirdi.

ABD birlikleri Fırat'ın doğusundan çekilmeli

Suriye’deki gelişmeler hakkında Nasrullah, “ABD’lilerin Suriye’nin kuzeyinde kalma bahaneleri IŞİD’le mücadeleye yardım etmektir.Halbuki bu yanlış ve yalan bir iddiadır. Bölge hükümetleri IŞİD’le mücadele için ABD’nin yardımına ihtiyaçları yok” dedi.

ABD birliklerinin Fırat'ın doğusundan çekilmesi gerektiğini belirten Nasrullah, ABD’lilerin Suriye petrolünü çalmayı amaçladığını söyledi.

Bahreyn halkının yanındayız

Nasrullah konuşmasının diğer bölümünde Yemen’deki gelişmelere atıfta bulunarak, “Yemen halkına karşı Amerika-Suudi savaşı sona ermelidir. Onlar hedeflerine ulaşamayacaklar” dedi.

Lübnan’ın Bahreyn tutumu hakkında Nasrullah, “İfade özgürlüğünden yoksun bırakılan ve Filistin’i destekleyen mazlum Bahreyn halkının yanındayız” diye konuştu.