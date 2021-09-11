İtalya'dan İran-Türk ortak yapımı filme iki ödül

Yönetmenliğini Türk sinemacı Faysal Soysal ve yapımcılığını İranlı Ali Nuri Oskui üstlenen ‘Ceviz Ağacı’ (Silenced Tree) adlı film, İtalya'daki Uluslararası Torino Underground Cinefest Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi düzenleme ödülüne layık görüldü.

İran-Türkiye ortak yapımı olan ‘Ceviz Ağacı’ (Silenced Tree) Türk edebiyatından ve Türk toplumunu etkileyen bazı olaylardan esinlenmektedir.

Filmin ana teması Türk yazar Yaşar Kamal'ın ‘Tek Kanatlı Bir Kuş’ kitabından alınmıştır ve filmin hikayesi ve ana olayları bir ceviz ağacının etrafında dönmektedir.

Uluslararası Torino Underground Cinefest Film Festivali 2-9 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlendi.