  1. Kültür
11 Eyl 2021 12:55

İtalya'dan İran-Türk ortak yapımı filme iki ödül

İtalya'dan İran-Türk ortak yapımı filme iki ödül

İran-Türkiye ortak yapımı olan ‘Ceviz Ağacı’ (Silenced Tree) adlı film İtalya'daki Uluslararası Torino Underground Cinefest Film Festivali'nden ödül kazandı.

Yönetmenliğini Türk sinemacı Faysal Soysal ve yapımcılığını İranlı Ali Nuri Oskui üstlenen ‘Ceviz Ağacı’ (Silenced Tree) adlı film, İtalya'daki Uluslararası Torino Underground Cinefest Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi düzenleme ödülüne layık görüldü.

İran-Türkiye ortak yapımı olan ‘Ceviz Ağacı’ (Silenced Tree) Türk edebiyatından ve Türk toplumunu etkileyen bazı olaylardan esinlenmektedir.

Filmin ana teması Türk yazar Yaşar Kamal'ın ‘Tek Kanatlı Bir Kuş’ kitabından alınmıştır ve filmin hikayesi ve ana olayları bir ceviz ağacının etrafında dönmektedir.

Uluslararası Torino Underground Cinefest Film Festivali 2-9 Eylül tarihleri arasında  İtalya'nın Torino kentinde düzenlendi.

News Code 1897116
https://tr.mehrnews.com/news/1897116/

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