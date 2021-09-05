İran sinemasından bir kısa film Güney Kore yolunda

Yönetmenliğini Muhsin Necefi Mehri ve yapımcılığını Emir Mehrniya üstlenen ‘Gecesine 300’ adlı kısa film, bu sene 19’uncusu Güney Kore’de düzenlenecek olan Asiana Uluslararası Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

‘Gecesine 300’ adlı kısa filmin özeti şöyledir:

“Çocuklar otoyolun yanında villalarını kira vermeye çalışıyorlar, fakat İhsan bu gece villalarını kira vermek istemiyor ve bu hiç de kolay olmayacak...”

Bu yıldan itibaren GwangHwaMun adı altında gerçekleştirilecek olan festivalin bu dünemine 121 ülkeden 5 bin 219 film katılmıştır. Son olarak 33 ülkeden 44 film festivalin ana yarışma bölümüne katılım hakkı kazanmıştır.

Asiana Uluslararası Kısa Film Festivali 14- 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.