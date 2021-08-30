İranlı 'Benyamin' Seul yolunda

İranlı animatör Mohsen Enayati'nin yönettiği 'Binyamin' animasyonunu 25. Seul Uluslararası Animasyon ve Çizgi Film Festivali'nde yarışacak.

Yapımcılığını Mustafa Hasanabadi'nin üstlendiği 'Binyamin' animasyonunu Nijerya'daki Zuma Film Festivali’ne katılım hakkı kazanırken Jamaika’daki Kingston Film Festivali'nde en iyi uluslararası film dalında aday gösterilmiştir.

Bu animasyon ayrıca Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da düzenlenen Uluslararası Kwetu Film Festivalin’de 'en iyi film' ve 'en iyi karakter' ödülüne layık görülmüştür.

Dünyanın en ünlü animasyon festivallerinden biri olan Seul Uluslararası Animasyon ve Çizgi Film Festivali, 1-4 Ekim tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek.

'Binyamin' animasyonunun özeti şöyledir:

"Benyamin'in komik ama beceriksiz arkadaşı Uşer'in yaramazlığı Benyamin'in annesinin kralın askerleri tarafından yakalanmasına sebep oluyor. Benyamin, annesini kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Bu, Benyamin ve Uşer'in iniş çıkışlarının başlangıcıdır."