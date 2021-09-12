İran sinemasından bir kısa film Şikago'ya gidiyor

Yönetmenliğini Muhsin Necefi Mehri ve yapımcılığını Emir Mehrniya üstlenen ‘Gecesine 300’ adlı kısa film, bu sene 38’incisi düzenlenen Uluslararası Şikago Çocuk Filmleri Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

‘Gecesine 300’ adlı kısa filmin özeti şöyledir:

“Çocuklar otoyolun yanında villalarını kira vermeye çalışıyorlar, fakat İhsan bu gece villalarını kira vermek istemiyor ve bu hiç de kolay olmayacak...”

Dünyanın en eski ve en büyük prestijli film festivallerinden biri olan Uluslararası Şikago Çocuk Filmleri Festivali 5-14 kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

‘Gecesine 300’ adlı kısa film aynı zamanda 14- 19 Ekim tarihleri arasında Güney Kore’de düzenlenecek olan Asiana Uluslararası Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.