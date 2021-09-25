İran sinemasından bir film Ermenistan'da gösterilecek

İranlı sinemacı Meryem Bahrololumi’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Şerhbanu’ adlı film bu sene 18’incisi Ermenistan’da düzenlenecek olan Uluslararası ‘Altın Kayısı’ Film Festivali’nde Ermeni sinemaseverlerle buluşacak.

‘Şehrbanu’ daha önce 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin Saadat Sinema yarışması bölümüne katılmıştı.

Çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin kesişimine odaklanan Uluslararası ‘Altın Kayısı’ Film Festivali 3-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek.