Batı Şeria'daki gözaltı baskınlarında 4 Filistinli şehit oldu

Arap medyasına göre başta Ramallah yakınlarındaki Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5 farklı bölgesinde gözaltı baskınları sırasında işgal güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

Bu sabah erken saatlerde yaşanan çatışmalarda iki Siyonist askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

İşgal güçlerinin Kudüs’ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine bağlı Ayn Aceb bölgesinde bu sabah erken saatlerde yaşanan çatışmada Filistinli iki genci şehit ettiği ve üç genci de gözaltına aldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, işgal güçlerinin beldenin kenar mahallelerinde terk edilmiş bir kulübeyi kuşattığını, karşılıklı ateş seslerinin ardından iki patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

İşgal güçlerinin üç genci gözaltına aldığının görüldüğü, insansız hava araçlarının bölge üzerinde uçtuğu ve Filistinlilerin bölgeye yaklaşmalarına izin verilmediği kaydedildi.

Cenin’de de Cenin Valisi iki kişinin şehit olduğunu ve 8 kişinin de yaralandığını, şehitlerden birinin gerçek mermiyle başından vurulan Üsame Subh olduğunu açıkladı.

İşgal güçlerinin Cenin’in batısındaki Burgin beldesinde Muhammed Zer’ini isimli Filistinlinin evini saatlerce kuşatma altında tuttuktan sonra kimliği henüz öğrenilemeyen bir yaralıyı gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, gözaltına alınan yaralı Filistinlinin Kudüs yakınlarındaki Bedu beldesi sakinlerinden Ahmed Zehran olduğunu ve işgal güçleriyle girdiği çatışmada ağır yaralanarak şehit olduğunu söyledi.

Al Ahed News sitesinde yerl alan bilgiye göre, Siyonistlerin düşmanca eylemlerinin artması nedeniyle, Siyonist yerleşim birimleri direniş güçlerinin füzeleriyle hedef alınabilir.