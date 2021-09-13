Hamas'tan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bugün (13 Eylül Pazartesi) yaptığı açıklamada, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının devam etmesinin, özgürlük kalkışmasını bastırmaktan aciz kalmasının ve yeni birtakım denklemler kurma çabalarının başarısız olmasının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Hareketin sözcüsü Hazim Kasım bugün yaptığı açıklamada; "İşgalci özgürlük tüneli eyleminden sonra içine düştüğü acziyet ve başarısızlığın ve özgürlük kalkışmasını durdurma konusundaki aczinin üzerini örtme çabası içindedir." dedi.

Kasım açıklamasında; "Gazze'de direnişin işgalcilerin saldırılarına karşılık vermesi ve Batı Şeria'nın bütün şehirlerinde ve Kudüs'te çatışmaların devam etmesi kahraman esirlerimize destek amaçlı özgürlük kalkışmasının devam ettiğini ve işgalcinin halkımıza ve direnişimize karşı yeni denklemler kurmada başarısız olduğunu göstermektedir." dedi.

Siyonist işgal rejimi birkaç gecedir, Gazze'ye yönelik hava saldırıları düzenleyerek büyük maddi hasarlara neden oluyor. Dün gece de bölgede birçok yere hava saldırısı düzenledi. İşgalcilerin saldırılarına karşı direniş güçlerinin de karadan uçaksavarlarla karşılık verdikleri haber verildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi