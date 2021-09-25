ABD ve Siyonist Rejim İran'ın bölgesel gücü için öfkeli

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, ‘Kutsal Savunma Haftası’ münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Şehit General Süleymani’nin caydırıcılık yaratma yönündeki eylemlerine değinerek, “Şehid Süleymani şehadetinden 3 ayı önce Devrim Muhafızları Karargahı, Ordu Karargahı ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın desteğiyle İran sınırlarının ötesinde 6 ordu örgütlediğini ve Akdeniz kıyılarına 1.500 km uzunluğunda ve 1.000 km genişliğinde bir kanal oluşturduğunu söylemiştir” dedi.

Tuğgeneral Reşid, “İran sınırlarının ötesinde gönüllü halktan oluşan 6 ordu var. İslami düzenle savaşmak isteyen herhangi bir düşman bu altı ordudan geçmek zorundadır ki bunu başaramayacak. Lübnan'da Hizbullah, Filistin'de Hamas ve İslami Cihad, Irak’ta Haşdi Şabi, Yemen’de Ensarullah ve Suriye’de de bir ordu ülkemiz için caydırıcılık yaratmıştır.Saldırgan ABD ve Siyonist Rejimin İran'ın bölgesel gücüne olan öfkesi de bundan kaynaklanmaktadır" ifadelerinde bulundu.