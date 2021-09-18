Hamas'tan Siyonist Rejim'e "Filistinli tutuklular" konusunda uyarı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Siyonist Rejim hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna ilişkin bir bildiri yayınladı.

Hamas yayınladığı bildiride, Siyonist Rejim yetkililerini Filistinli tutuklulara karşı düşmanca eylemleri konusunda uyardı.

Hamas tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Gilboa Hapishanesi başta olmak üzere Siyonist rejimin hapishanelerindeki gelişmeleri ve işgalcilerin Filistinli tutsaklara yönelik eylemlerini yakından takip ediyoruz.

Filistin halkı, işgalcilerin tutuklulara karşı işlediği cinaytler karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Siyonistler, tutsaklara yönelik düşmanca eylemlerinin bedelini şüphesiz ödeyeceklerdir.

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçması, Siyonist Rejime bir güvenlik ve askeri darbe oldu. Aslında, Siyonist Rejim önceki yenilgileriyle paralel olarak bir yenilgiye uğradı.

Siyonist Rejim, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan tutuklularla ilgili insan haklarını ihlal etti. Bu tutsakların hayatlarından Siyonist Rejim sorumludur.”

6 Filistinli tutuklu 6 Eylül’de tünel kazarak İşgal altındaki topraklarda bulunan Gilboa Hapishanesi'nden kaçmıştı.