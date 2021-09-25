ABD'nin Demir Kubbe desteği rejimi güvenceye kavuşturamaz

ABD'de bazı demokrat üyelerin teklifi çerçevesinde, Demir Kubbe sistemine yapılan yardımda 1 milyar dolarlık kesinti yapılması kararı üzerine çıkan ateşli tartışma sonrasında, bu yardımın başka bir şekilde gönderilmesi için sunulan yasa teklifinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi üzerine Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir açıklama yaparak ABD Kongresi'nin işgal rejiminin Demir Kubbe sistemine yardımı onaylamasının bu rejimi güvenceye kavuşturamayacağını vurguladı.

Hamas'ın açıklamasında; "ABD Temsilciler Meclisi'nin işgal rejimi için kurduğu sistemin füzelerini de sürekli tedarik etmek için depolarını doldurmak amacıyla bütçesinden özel tahsisat yapmasının siyonist işgalin taraflısı olmakla kalmayıp onun, halkımıza yönelik saldırılarının, cinayetlerinin bir ortağı olduğunu, bu cinayetleri işleyen komutanlarıyla aynı safta durduğunu göstermektedir." denildi.

Konu hakkında açıklama yapan Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, ABD'nin işgal rejimine desteğinin devam etmesinin, onun için kurduğu Demir Kubbe sistemine sürekli bütçe ayırmasının işgal rejimini güvenceye kavuşturmayacağını, onun elinde ne kadar askeri güç olsa da direnişin ona darbe vurmaya devam edeceğini belirtti.

El-Kanu bu arada Filistin Yönetimi'nden de ABD'nin bu taraflı tutumu karşısında sessiz kalmamasını, siyonist işgalciye kesintisiz destek vermesine karşı bir tavır sergilemesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Çoğunluk Başkanı Steny Hoyer, Meclis'in, İsrail işgal rejimi için inşa edilen ve füzesavar sistemi olarak bilinen Demir Kubbe sistemine mali desteğin devam etmesi konusunu da içeren bir yasa tasarısını bu hafta sonundan önce oylayacağını açıklamıştı.

Demir Kubbe sistemine yapılacak yardımlarda 1 milyar dolar kesinti yapılması kararı üzerine Demokrat Parti liderleri, bu sistemin fonlanması işleminin gerçekleşmesi, ama bunun Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesinden karşılanması için çaba sarf etmeye başladılar.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi