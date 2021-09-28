Suriye'dan Türkiye'ye çağrı: Askerlerini çek

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi İdlib'deki silahlı gruplara destek vererek Astana ve Soçi görüşmelerinde uygulamayı taahhüt ettiği yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı.

Mikdad, "Destek, Nusra militanlarına da sağlanıyor. Bu, İdlib'i yabancı teröristler yığınağına dönüştürdüler" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı, Suriyelilere karşı savaş suçu işlemekle, içme suyuna erişimi kesmekle, Suriye'nin 'işgal altındaki' topraklarda yaşayan halkı 'Türkleştirmekle' suçlayan Suriyeli bakan, şöyle devam etti:

"Suriye topraklarının Türk ve Amerikan ordusu tarafından inandırıcı olmayan bahanelerle işgali ve kaynakların yağmalanması derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmeli."

Mikdad, "Kuzeydoğudaki ayrılıkçı azınlığı, Suriyelilerin reddettiği düşlere karşı uyarıyoruz, çünkü bu düşler yüzünden ayrılıkçılar kendilerini, Suriye'nin birliğine karşı komplo kuran güçlerin alanında bulur. Dış güçlere güven duymak aldatıcıdır" dedi.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı, savaş yüzünden evlerini terk eden tüm sığınmacıları geri kabul etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Sputnik