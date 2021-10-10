Suriye: İran-Arap diyaloğunu destekliyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Al Mayadeen kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

İran hakkında Faysal Mikdad, ülkesinin İran ile Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri veya diğer Arap devletleri arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, "İran, Arap devletleri ile herhangi bir diyalog için yardımcı olmamızı istiyorsa, Suriye olarak buna hazırız. Çünkü Şam yönetimi, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmenin doğru yolunun Arap-İslam dayanışması olduğuna inanıyor." dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısından çekilme zamanı geldiğini belirten Mikdad, "Bu işgalin son bulmasının ardından Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çözüm fırsatı sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD'den derhal askeri güçlerini çekmesini istedi.