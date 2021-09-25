Irak Siyonist İsrail'le normalleşmeyi reddediyor

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz.” denildi.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.

"Filistin halkının haklarının savunulması"

Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti." ifadelerine yer verildi.

Erbil’de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi Siyonist İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

Kaynak: AA