Irak'tan Siyonist İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de iki gün önce düzenlenen konferansa katılan kişilere ilişkin aldığı kararı açıkladı.

Yüksek Yargı Konseyi, Siyonist İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan bu konferansta bulunanlar hakkında tutuklama kararı aldı.

Erbil’de cüma günü aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi Siyonist İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

Irak merkezi hükümeti de olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını bildirmişti.

Kaynak: Sputnik