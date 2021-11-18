Emir Abdullahiyan Polonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin durumu, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, birmilyon doz Korona aşısı bağışı için Polonya’yı takdir ederek, insanlık karşıtı yaptırımlara rağmen İran’da aşılama ve aşı üretimi durumunun yanı sıra İran’ın 4 milyondan fazla Afgan mülteciye ev sahipliği yapmasına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Emir Abdullahiyan İran’ın diğer ülkelerin özellikle Polonya'nın, Afgan mültecilere ve bu günlerde durumu iyi olmayan Afgan halkına yardım etmek için her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yemen’deki insani krize ve İran’ın barışın sağlanmasına yönelik desteğine değinen Emir Abdullahiyan, Yemen krizinin askeri bir çözümü olmadığını, bu ülkedeki insani ablukanın kaldırılması ve savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kültürel, bilimsel, parlamenter ilişkiler başta olmak üzere İran ve Polonya arasındaki işibirliğinin iyi durumda olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yetersiz olduğuna dikkati çekerek iki ülkenin özel sektörleri arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi.

İran’ın yasa dışı yaptırımların kaldırılması amacıyla önümüzde yapılacak nükleer müzakerelere katılacağını dile getiren Emir Abdullahiyan, “Tüm taraflar, mevcut durumun asıl suçlusu ve sorumlusunun ABD olduğu konusunda ortak bir anlayışa ulaşmıştır” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi’nin sıcak selamlarını Polonyalı mevkidaşına iletirken, bu ülkenin Dışişleri Bakanını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise, iki ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerine değinerek, ülkesinin bu ilişkileri daha da geliştirmek için kararlı olduğunu ifade etti.

Zbigniew Rau ilaveten, Afgan mültecilerle ilgili eylemleri için İran’a teşekkür etti.