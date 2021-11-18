Yaptırımların kaldırılması bölgesel işbirliğindeki varlığımızı daha etkin kılacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan video konferans yoluyla 22.Hint Okyanusu'na Kıyısı Olan Ülkeler Birliği (IORA) Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu toplantıda yaptığı konuşmada, "IROA formatındaki yirmi yılı aşkın faaliyet ve işbirliğinde, birliğin potansiyel olarak kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmıştır. Hint Okyanusu bu okyanusua kısıyı olan ülkeler için nimetlerle dolu olduğu kadar IORA ile işbirliği de aynı derecede açık ve geniştir. İran, bölgesel işbirliği için bu muazzam potansiyelin farkındadır ve bu birlik ile ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Emir Abdullahiyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya Kovid-19 ve bu virüsün yarattığı sonuçlarla karşı karşıya. İran millet de ülkenin ekonomik ve mali gücünün gayri meşru ABD yaptırımlarıyla sınırlandığı bir durumda pandemiyle mücadele etti. Yaptırımların kaldırılması ve İran haklarının uygulanması, olumlu ekonomik ve insani etkilerin yanında, şüphesiz IORA da dahil olmak üzere bölgesel işbirliği düzenlemelerindeki varlığımızı daha güçlü ve etkin kılacaktır."