Suriye Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Şam'da yayınlanan Al-Watan gazetesine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle bugün Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Suriye basını, Faysal Mikdad'ın Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geleceğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan, 18 Kasım’da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İran-Suriye ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği, turizm ve bazı bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad'ı Tahran’a davet etmişti.

