İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Faysal Mikdad'ın Tahran ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Emir Abdullahiyan, 18 Kasım’da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İran-Suriye ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği, turizm ve bazı bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad'ı Tahran’a davet etmişti.