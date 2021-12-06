Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad İran'da

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine dün akşam Şam'dan Tahran'a hareket etti.
Faysal Mikdad'ın Tahran ziyareti çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Emir Abdullahiyan, 18 Kasım’da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
İran-Suriye ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği, turizm ve bazı bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad'ı Tahran’a davet etmişti.
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