Emir Abdullahiyan: İran-Suriye ilişkileri stratejiktir

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, “İran, Suriye halkının oyu temelinde kurulan hükümetle koordinasyon olmaksızın bu ülkeye gelen yabancı güçlerin varlığını kınıyor” dedi.

Emir Abdullahiyan Afganistan’daki gelişmeler hakkında, “Afganistan’daki durumu anlıyoruz. Bu ülkedeki geçici hükümetle bağlantılı güçler sınırlar üzerinde gerekli kontrole sahip değil. İran ulusal ve bölgesel güvenliğini koruma konusunda kimseden çekinmez" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim’in Suriye’ye yönelik saldırıları hakkında Emir Abdullahiyan, “Siyonist Rejim Batı Asya bölgesindeki güvensizliğin ana nedenidir. Suriye bu konuda direnişi savunmaktan geri adım atmayacak” ifadelerinde bulundu.

İran’ın sağlam, güçlü ve mantıklı müzakereler yoluyla iyi bir anlaşma istediğini belirten Emir Abdullahiyan, iyi niyet ve ciddiyetle Viyana’daki yeni görüşmelerin ilk turuna girdiklerini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesine değinerek, Beşar Esad’ın mesajını kendisine ilettiğini ifade etti.

Faysal Mikdad, “Bu mesaj bizim İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin önemini yansıtmakta. Bu görüşmede ayrıca Devlet Başkanı Esad'ın Suriye'yi ziyaret etmesi için Sayın Reisi'ye resmi davetiyesini sundum” dedi.

Mikdad, “İran ve Suriye arasındaki ikili ilişkileri geliştirmekten yanayız. İki ülkenin halkı ve yetkilileri tüm alanlarda ilişkilerin geliştirmesini istiyor” ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim’in Suriye’ye sürekli saldırıları hakkında Mikdad şöyle söyledi:

“Bu saldırılar yanıtsız kalamaz. Biz bu saldırılara karşılık veriyoruz. Teröristler ve onların yanlıları Suriye’nin düşmanıdır. Suriye ordusu ve İran ile Suriye dahil müttefikleri sayesinde teröristlerin çabalarını boşa çıkarmıştır.”

ABD’nin İran ve Suriye üzerindeki yaptırımlarına dikkati çeken Mikdad, “ABD ve Batının insanlık karşıtı yaptırımları yalnızca İran ve Suriye’de değil aynı zamanda Irak ve Lübnan’da da ekonomik durumu kötü etkilemiştir. Gelişmekte olan ülkeleri bu yaptırımlara karşı sessizliğini bozmaya çağırıyorum. ABD ve Batı, bu yaptırımlarda ısrar ederek iddia ettikleri tüm değerlerini ihlal ediyor. Bu yaptırımların bir an evvel kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu.