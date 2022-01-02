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2 Oca 2022 11:05

İran'dan ilk ziyaretçi kafilesi bugün Suriye'ye gidiyor

İran'dan ilk ziyaretçi kafilesi bugün Suriye'ye gidiyor

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, 25 ziyaretçiden oluşan kafilenin bugün Suriye'ye gönderileceğini bildirdi.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, Suriye ziyaretlerinin 25 aylık bir sürenin ardından bugünden itibaren başlayacağını duyurdu.

Alirıza Reşidiyan, zairlerin 25 kişilik grup halinde beş gün boyunca Suriye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Reşidiyan, Suriye'ye her hafta iki uçuş gerçekleşeceğini ifade etti.

Terör örgütü IŞİD'in bölgede bulunması ve koronavirüsün yayılması nedeniyle Suriye ziyaretlerine ara verilmişti.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan geçenlerde Suriyeli yetkililerle yapılan anlaşmaya göre, her yıl 100 bin kişinin bu ülkeyi ziyaret edeceğini bildirmişti.

News Code 1899575
https://tr.mehrnews.com/news/1899575/

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