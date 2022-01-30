Düşmanın İran ekonomisini çökertme planı başarısız oldu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde ülkedeki üretciler ve sanayi sektörü temsilcilerinden oluşan bir grup ile görştü.

Ayetullah Hamanei, burada yaptığı konuşmada hükümet yetkilileri, kamu ve özel sektörüne hitap etti.

Sanayi sektörü için stratejik bir yol haritası hazırlanması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Hükümet yetkilileri ile devlet kurumlarının ekonomik faaliyetlerine katılmasını onaylamıyorum, ancak rehberlik ve denetim yapmakla sektöre katkı sağlamalarını doğru buluyorum." dedi.

Ayetullah Hamanei, düşmanın İran ekonomisini çökertme planının başarısız olduğunu belirterek, "Düşmanların ekonomik savaştaki amacı, İran ekonomisini çökertmekti, onların asıl niyeti buydu. Ekonomiyi hedef alama planı bir başlangıçtı. Onlar İran ekonomisini yok edip halkımıızı İslam Cumhuriyeti düzeniyle karşı karşıya getirmeyi amaçlıyordu." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, "Allah’a hamdolsun ki ülkenin üretimi ve ekonomisi dimdik ayakta." açıklamasını yaptı.

Ülkede otomobil sektörüne verilen büyük desteğe rağmen yerli araçların kalite açısından iyi olmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei, vatandaşarın bu konuda haklı olduğunu kaydetti.

İran İslam Devrimi Lideri, ekonomik istatistiklerin tatmin edici olmadığını belirterek, “Ekonomik sorunların temel nedeni sadece yaptırımlar değil, sorunların önemli bir kısmının sebebi yanlış kararlar ya da ihmalliklerdir." diye konuştu.