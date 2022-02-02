Reisi'den İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Bakanlar Kurulu üyeleri bugün sabah İslam Devrimi’nin 43. zafer yıldönümü dolayısıyla İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Burada düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ruhani ile beraberindekiler İmam Humeyni (ra) için saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki Bakanlar Kurulu üyeleri ayrıca Devrim şehitleri Ayetullah Beheşti, Recayi ve Bahoner’in mezarılarını ziyaret ederek dua okudular.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.