İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 43. yıl dönümü (Fecr Günleri) münasebetiyle bugün İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleri ile görüştü.

Bu görüşme Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde sağlık protokollerine uyarak gerçekleştirildi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede yaptığı konuşmasının başında, sağlık çalışanlarının bildirdiği protokollere uyduğunu belirterek, “Bu protokollere uymayı kendim için bir vazife olarak görüyorum. Maske takmakta ısrarcıyım ve üçüncü doz aşıyı da yaptırdım” dedi.

Ayetullah Hamanei, halka sağlık çalışanlarının önerilerine uymalarını ve onların uygun ve gerekli bulduklarını yerine getirmelerini tavsiye etti.

Ayetulah Hamanei, “İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleri 8 Şubat 1979’da saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (ra) ile görüştüler. Bu biat hedeflere bağlılıktı. İdeallere bağlılıktı. İmam’ın güçlü komutanı olduğu kutsal cihade bağlılıktı” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, “ Herkes bu ideallerin yolunda hareket ederse, aslında bu harekete ortaktır. Hava Kuvvetleri'nin 8 Şubat 1979’daki hareketi, Pehlevi rejiminin çürümüş bedenine indirilen son darbe oldu ve onun temelini yıktı” ifadelerinde bulundu.

'Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor'

ABD'nin durumu hakkında Ayetullah Hamanei, "Halihazırda Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor. ABD'nin iki başkanı (Trump ve Biden) Amerika’nın imajını zedelemek için el ele vermişler ve bunu yapıyorlar." dedi.

Ayetullah Hamanei, “Düşman cephesi bugün toplu bir saldırı başlatmış; yani ekonomi, siyaset, güvenlik ve medya olmak üzere her yönden saldırıyor. Dolayısıyla buna karşılık bizim de hareketimiz toplu bir hareket olmalı. Her yönde çaba sarfetmeliyiz” diye kaydetti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonuda, art niyetli düşmanların isteğine karşı ülkenin artan ilerlemesinin millet için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini belirterek, “İslam Cumhuriyeti bu 43 yıl içinde güçlü bir şekilde ilerledi ve her geçen gün daha güçlü hale geldi. Bu hareket gelecekte de devam edecek ve düşman yine başarısız kalacaktır” ifadesini kullandı.