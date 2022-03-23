Reisi, Pakistan Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, “Pakistan Milli Günü” nedeniyle yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda bu günü Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve bu ülkenin Başbakanı İmran Han’a tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi Pakistanlı mekidaşı için kaleme aldığı mesajda iki komşu ülke arasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkilerin ve işbirliklerinin daha da gelişerek güçlendirilmesini temenni etti.

Reisi, Pakistan Başbakanı’na mesajında da İran ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, iki ülke yetkililerinin çeşitli alanlardaki işbirliği ışığında ve iki ulusun çıkarlarını güvence altına almak doğrultusunda daha da geliştirilmesini umut etti.