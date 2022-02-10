Pakistan'dan İslam Devrimi zaferinin yıldönümü için İran'a tebrik mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a gönderdiği bir mesajda İslam Devrimi zaferinin 43. yıldönümünü İran halkı ve hükümetine tebrik etti.

Şah Mahmud Kureyşi gönderdiği tebrik mesajında İran ve Pakistan halkının dini, kültürel ve coğrafi ortaklıklara ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Kureyşi ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için karşılıklı çıkarlar doğrultusunda İranlı mevkidaşı ile işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de dün İslam Devrimi zaferinin 43. yıldönümünü Devrim Liderin Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye ve İran halkına tebrik etmişti.