Ermenistan'dan İran'a tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye İslam Devrimi'nin zaferinin 43. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları gönderdi.

Devrim Lideri Hamanei’ye gönderilen mesajda Başbakan Paşinyan, Ermenistan için komşu ve dost İran ile karşılıklı güven ve sıcaklık ortamında kurulan ilişkilerin sorunsuz gelişmesinin özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye gönderilen mesajda ise Başbakan Paşinyan şu ifadelere yer verdi:

“Sizi ve İran halkını İslam Devrimi'nin zaferinin 43. yıldönümü münasebetiyle içtenlikle kutluyorum.

Ermenistan Cumhuriyeti'nde, asırlık tarihe sahip ve karşılıklı saygıya dayanan Ermenistan-İran sıcak ve iyi komşuluk ilişkilerinin doğal gelişimini yüksek derecede takdir ediyoruz.

Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladığımızı ve bu sürecin çeşitli alanlarda elde edilen başarılar ve işbirliği perspektiflerinin genişletilmesiyle önem kazandığını memnuniyetle kaydetmemiz gerekiyor.

Ermenistan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrarı güçlendirme konusundaki kararlılığını önemseyerek, ikili gündemdeki konuları görüşmek üzere Ermenistan'ı ziyaret etmenize yönelik resmi davetimizi yeniden teyit ediyorum.

Ortak çabalar sayesinde Ermenistan-İran devletlerarası üst düzey ilişkilerini derinleştirmeye devam edeceğimize ve işbirliğimizin çok yönlü gündeminin halklarımız ve ülkelerimiz yararına daha da genişletileceğine inanıyorum.”

Kaynak: Ermeni Press