TBMM Başkanı Şentop'tan İran'a tebrik mesajı

Türk medyasına göre; Şentop, İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü vesilesiyle İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a tebrik mesajı gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü münasebetiyle dost ve kardeş İran halkını ve zatıalilerini Türk milleti ve şahsım adına içtenlikle tebrik ederim. Sahip olduğumuz güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız ile sağlam bir temelde şekillenen ilişkilerimizin meclislerimizin ortak gayretleriyle ve karşılıklı temaslarla daha da güçlenmesini ümit ediyorum. Milli gününüz vesilesiyle İran halkının refah, huzur ve esenliği ile şahsi sıhhat ve mutluluğunuz için en samimi dileklerimi iletiyorum."