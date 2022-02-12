Kuzey Kore liderinden İran'a kutlama mesajı

İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümü nedeniyle birçok ülkeden İran’a kutlama mesajları geldi.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'a göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü tebrik etti.

Kim Jong-un kaleme aldığı mesajda, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesi konusundaki umudunu dile getirdi.

"İki ülke arasındaki dostluk emperyalizme karşı ortak mücadele yolunda şekillenmiştir." diyen Kuzey Kore lideri, İran'a ülkenin refahı ve kalkınması yolunda başarılar diledi.