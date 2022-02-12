Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi: New York ve Viyana'ya umut bağlamadık

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam Devrimi'nin 43'üncü yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da cuma hutbesi öncesinde bir konuşma yaptı.

Ülkenin dış politikasına değinen Reisi, “Batıya bakış ülkenin dengesini bozdu. Başta komşularımız olmak üzere tüm ülkeler hakkında dengeli bir görüşe sahip olmalıyız. Ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısındaki insanlardan umutluyuz. New York ve Viyana'ya asla umut bağlamadık." dedi.

İran, İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü kutladı

İran'ın dört köşesinde zafer yıl dönümünü kutlamak için sağlık kurallarına uygun şekilde dün birçok program ve etkinlik yapıldı.

Tahran'da bulunan Azadi meydanında düzenlenen törenlere katılanlar, araç ve motosikletlerden oluşan konvoylarla devrimin 43. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 143 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 247 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 437'ye vaka sayısı ise 6 milyon 761 bin 855'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 261'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 260 bin 240'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.