  1. Toplum
15 Şub 2022 14:56

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 34 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134 bin 53’e vaka sayısı ise 6 milyon 860 bin 255’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 489’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 351 bin 542’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.
 

News Code 1900489
https://tr.mehrnews.com/news/1900489/

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