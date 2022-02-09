İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 85 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 164'e vaka sayısı ise 6 milyon 696 bin 927'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 853'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 215 bin 909'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.