İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 133 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 598 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 570'e vaka sayısı ise 6 milyon 780 bin 453'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 343'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 281 bin 274'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.