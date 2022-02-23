İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 227 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 340 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 726’ya vaka sayısı ise 6 milyon 998 bin 975’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 984’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 561 bin 736’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.