İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 110 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 276'ya vaka sayısı ise 6 milyon 961 bin 562'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 85'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 517 bin 436'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.