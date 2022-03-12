Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Türkiye’deki üçlü zirveyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba’nın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı üçlü toplantıyı konuşmak üzere görüştü. Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Kuleba'ya ABD'nin Rusya'ya ödetilecek bedeli daha da artırmak için G7 ve AB ile koordineli gerçekleştirdiği ortak eylemler hakkında bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA