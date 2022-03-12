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12 Mar 2022 17:26

Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Türkiye’deki üçlü zirveyi görüştü

Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Türkiye’deki üçlü zirveyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye’nin ev sahipliğindeki üçlü toplantının yanı sıra G7 ve Avrupa Birliğinin (AB) Moskova’ya yönelik yaptırımlarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba’nın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı üçlü toplantıyı konuşmak üzere görüştü. Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Kuleba'ya ABD'nin Rusya'ya ödetilecek bedeli daha da artırmak için G7 ve AB ile koordineli gerçekleştirdiği ortak eylemler hakkında bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

News Code 1901002
https://tr.mehrnews.com/news/1901002/

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