Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 4. turu bugün yapılacak

AA'ya göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin dördüncü turunun bugün yapılacağını duyurdu.

Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna heyetinin başkanı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da görüşmenin yapılacağını doğruladı.

Podolyak, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini söyledi.

Müzakerelerin dördüncüsü çevrim içi olarak yapılacak.

"Heyetler yakında ortak bir zemine ulaşabilir"

Rus Haber ajansı TASS da müzakere heyetindeki üyelerin açıklamalarına yer verdi. Şu ana kadar elle tutulur ilerleme sağlanamadığı ifade edildi, iki heyetin yakında ortak bir zemine ulaşabileceği belirtildi.