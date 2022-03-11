ABD'li senatörler Biden’ın Ukrayna’ya savaş uçağı göndermesini istiyor

Amerika Birleşik Devleleri (ABD) Senatosu’nda 42 Cumhuriyetçi senatör, Joe Biden’a bir mektup göndererek ülkelerinin Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya “daha somut” savunma yardımı yapmasını istedi.

Joni Ernst ile Mitt Romney’nin öncülüğünü yaptığı senatörler, mektupta, Biden’ın Ukrayna’ya şu ana dek yapmış olduğu savunma yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu ülkeye acil ihtiyaç duyduğu savaş uçağı gönderme konusunda yönetimin yetersiz kaldığını belirtti.

Mektupta, “Ukrayna’ya şu ana dek gönderdiğiniz silahlar konusunda yönetimi takdir ediyoruz fakat savaş uçaklarını Ukrayna’ya teslim etme konusundaki Polonya’nın opsiyonunu reddetme kararınıza hiçbir şekilde katılmıyoruz” ifadesine yer verildi.

Senatörler, Biden yönetimini Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle birlikte çalışarak Kiev’in “acil ihtiyaç duyduğu” savaş uçaklarını bir an öce temin etmesi konusunda teşvik ettiklerini vurguladı.

Polonya elindeki MIG-29 savaş uçaklarının ABD’ye “hemen ve ücretsiz” olarak verebileceklerini açıklamıştı. Polonya, vereceği savaş uçaklarını doğrudan Ukrayna’ya gönderemeyeceğini fakat uçakları ABD’nin Almanya’daki üssüne teslim edebileceğini bildirmişti. ABD ise bu seçeneğini kabul edemeyeceğini açıklamıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (10 Mart) ABD Başkanı Joe Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Türkiye- ABD ilişkileri ve Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu konuşulan görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 yeni savaş uçağı alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu taleplerinin neticeye kavuşmasını iletti.

Kaynak: Tele 1