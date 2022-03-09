Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

Karar sonrası Brent petrol yüzde 8 yükselişle 133 dolar seviyesini, ABD ham petrol yüzde 7 artışla 129,44 seviyelerini test etti. Avrupa gösterge doğalgaz ise bugün Rusya'nın misilleme tehdidiyle 300 Euro'yu görmesinin ardından, yüzde 10’a yakın düşerek 204 Euro/kwh seviyesine geriledi.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor" diye konuştu.

Kaynak: Dünya