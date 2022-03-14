Suudi Arabistan'da Yemenli esirlerin idam edilmesi savaş suçudur

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın elinde bulunan çok sayıda Yemenli esirin idam edilmesine tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'daki toplu idama dair Yemen Dışişlerinden yayınlanan yazılı açıklamada, "Yemenli esirlerin Riyad tarafından idam edilmesi bir savaş suçudur. Bu eylem, tüm insani standartlar ve ilkelerle çelişmektedir." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yemenli mahkumların idam edilmesi, Suudilerin başkalarına karşı işlediği ilk suç değil. Bu suç, Suudi rejiminin uluslararası huhuka değer vermediğini bir kez daha göstermiş oldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, BM Güvenlik Konseyi ve BM İnsan Hakları Konseyi, Suudi suçlarını kınamalı ve rejimi uluslararası hukuka saygı duymaya zorlamalıdır."

İran'dan Suudi Arabistan'a idam tepkisi: İnsani ilkelere aykırı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da çok sayıda kişinin idam edilmesine tepki göstererek, "Bu insanlık dışı eylem insan hakları ve uluslararası hukukun temel ilkelerine, insani ilkelere aykırıdır." dedi.

Suudi Arabistan'da 81 kişinin bir günde idam edildiği duyurulmuştu.

İran medyası idam edilenlerden 41'inin Şii mezhebine bağlı kişiler olduğunu bildirmişti.