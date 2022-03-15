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15 Mar 2022 09:49

İran Meclisi'nden Suudi Arabistan'daki toplu idama kınama

İran Meclisi'nden Suudi Arabistan'daki toplu idama kınama

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suudi Arabistan'da uygulanan toplu idama tepki göstererek, "İran olarak bu talihsiz ve acı verici eylemi şiddetle kınıyoruz." dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki gösteren Galibaf, "Suudi Arabistan'da masum insanların toplu olarak infaz edilmesi, en temel insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Galibaf, "İran İslam Cumhuriyeti olarak bu talihsiz ve acı verici eylemi şiddetle kınıyoruz. Dünyadaki tüm devletlerin ikiyüzlülüğü ve sessizliği bir kenara bırakıp bu insanlık dışı eylemi kınaması ve bu tür üzücü olayların önüne geçmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki göstererek, Batı ülkelerinin sessiz kalmasını eleştirmişti.

Suudi Arabistan'da 81 kişinin bir günde idam edildiği duyurulmuştu.

İran medyası idam edilenlerden 41'inin Şii mezhebine bağlı kişiler olduğunu bildirmişti.

News Code 1901053
https://tr.mehrnews.com/news/1901053/

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