İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

Viyana görüşmelerine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran milletinin çıkarları ve kırmızı çizgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşma için hazırdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Suriye'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Şam’a gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Suriye ziyaretinin ardından Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'a gidecek.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 802'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 144 bin 532'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 816'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 837 bin 721'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.