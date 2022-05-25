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25 May 2022 12:17

Küba Şehit Hodayi suikastını kınadı

Küba Şehit Hodayi suikastını kınadı

Küba Dışişleri Bakanlığı İranlı kutsal türbe savunucusu Albay Sayyad Hodayi'ye yönelik düzenlenen suikastı kınayarak, bu tür eylemleri Ortadoğu'da güvenlik ve barış için bir 'tehdit' olarak nitelendirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Emilio Losada sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İranlı kutsal türbe savunucusu Albay Sayyad Hodayi'ye yönelik düzenlenen suikastı kınadı.

Emilio Losada'nın paylaşımında, "Küba, son zamanlarda İran Devrim Muhafızları albayına karşı düzenlenen seçici suikastları şiddetle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Kübalı yetkili, bu tür eylemleri Ortadoğu'da güvenlik ve barış için bir 'tehdit' olarak nitelendirdi.

Albay Hasan Sayyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

News Code 1902460
https://tr.mehrnews.com/news/1902460/

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