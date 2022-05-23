İran'dan Albay Hodayi'ye yönelik suikasta tepki

Said Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yeminli düşmanları, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından birine suikast düzenleyerek bir kez daha kötü mahiyetini ortaya koydu" dedi.

Hatipzade, "Bu insanlık dışı cinayet ne yazık ki terörle mücadele iddiasında bulunan ülkelerin desteğini ve sessizliğini de beraberinde getiren küresel istikbare bağlı teörist unsurları tarafından işlenmektedir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir terör cinayetlerinin kurbanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Teröristler, büyük İran milletinin yüksek ideallerini gerçekleştirme hareketini engellemeye çalışıyor ancak şehitlerin kanı bu ülkenin ve bu milletin bekasını garanti eder" diye kaydetti.

Albay Hodayi, dün Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında terör saldırısına uğradı.



