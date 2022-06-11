Venezuela Cumhurbaşkanı Tahran'da resmi törenle karşılandı

İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak iki günlük bir ziyaret için siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde dün Tahran'a geldi.

Resmi karşılama töreninde, İran ve Venezuela'nın milli marşları çalındı. İki Cumhurbaşkanı bunun ardından beraberlerindeki üst düzey heyetleri birbirlerine tanıttı.