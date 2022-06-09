Maduro'dan İran'a resmi ziyaret

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İran medyasına göre; Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelecek.

Reisi ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, İran-Venezuela ilişkilerini ele alarak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Daha önce Venezuela lideri Maduro Al Mayadeen kanalına verdiği röportajda, “İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin daveti üzerine yakında Tahran’ı ziyaret ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacağız; yeni anlaşmalar imzalayarak işbirliğmizin sürecini hızlandıracağız.” demişti.