Reisi: İran-Venezuela ilişkileri stratejiktir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun görüşmesi ardından iki cumhurbaşkanı arasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın dış politikasının her zaman komşu ve dost ülkelerle ilişki kurmak olduğunu ve Venezuela ile bu konuda her zaman iyi işbirliği yaptığını söyledi.

İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara değinenen Reisi, "Bu 41 yılda İran'a çok sayıda tehdit ve yaptırım uygulandı. Ancak İran milleti taleplerinin gerçekleştirilmesi için bu tehditleri bir fırsat olarak kullanmaya çalışmıştır" dedi.

Reisi, "Beyaz Saray'ın sözcüsü siyasetlerinin utanç verici bir şekilde başarısız olduğunu söylemesi, İran'ın başarı ve gücünü göstriyor. Venezuela zor yıllar geçirmiş ancak bu ülkenin halkı ve cumhurbaşkanı yaptırımlar karşısında direnmekten yana olmuştur" ifadesini kullandı.

İran-Venezuela ilişkilerini değerlendiren Reisi, "İki ülke arasındaki ilişkileri stratejiktir. İki ülke arasında 20 yıllık işbirliği belgesinin imzalanması İran ve Venezuela üst düzey yetkililerinin karşılıklı ilişkileri geliştirme iradesinin bir göstergesidir" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, "13. hükümet dömeninde Venezuela'da enerji, termik santraller ve rafinerilerin temini, teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatı, ekonomi, savunma, askeri ve tarım alanlarında bu ülkeyle işbirliği yapılmıştır. Bu iki ülkenin işbirliği yapması için birçok kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor" diye kaydetti.

Reisi, "Tahran-Karakas uçuşunun başlaması, iki ülkenin ticari ilişkilerini güçlendirmesi için iyi bir zemin hazırlıyor. Venezuela Cummhurbaşkanının Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için bir dönüm noktasını temenni ederim" dedi.