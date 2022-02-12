Maduro, İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü İran'a tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro İran İslam Devrimi zaferinin 43. yıldönümü münasebetiyle Twitter’den şu paylaşımda bulundu:

“İran İslam Devrimi zaferinin kutlamalarına katılıyorum. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve emperyalizmin tehditleri karşısında duran İram milletine selam olsun. İran ve Venezuela arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirme taahhütümüze bağlı olduğumuzu vurguluyorum.”

İran'ın dört köşesinde zafer yıl dönümünü kutlamak için sağlık kurallarına uygun şekilde dün birçok program ve etkinlik yapıldı.